Maxi acquisizione nella farmaceutica | AstraZeneca compra la statunitense Alexion per 39 miliardi di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) La britannica, ottava casaal mondo, ha annunciato l’per 39di(33di euro) dellaPharmaceuticals, specializzata in trattamenti per malattie rare. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all’unanimità l’che dovrebbe completarsi nel terzo trimestre 2021. L’operazione attribuisce adun calore di 175ad azione, il 45% in più rispetto al prezzo di chiusura in borsa di venerdì scorso. I soci diavranno una partecipazione del 15% nel gruppo post. Il pagamento sarà un misto contanti e azioni: 62 ...