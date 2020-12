Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti a Peter May, Laszlo Krasznahorkai e Tim Finch (Di sabato 12 dicembre 2020) Quando, nell’ormai lontano 2005, Peter May consegnò il suo primo manoscritto agli editori britannici, quelli gli risero in faccia. La storia di un mondo sotto l’assedio di un nemico invisibile, il virus dell’aviaria, con un tasso di mortalità dell’80%, e la città di Londra, epicentro del contagio, devastata dalle conseguenze sociali ed economiche dell’epidemia; sembrava a loro, all’epoca, troppo irrealistica e inverosimile per essere pubblicata. Oggi, nel 2020, quello scenario apocalittico immaginato da May è diventato realtà e il suo libro, dal sapore profetico, è diventato improvvisamente attuale e ha potuto finalmente uscire da quel cassetto in cui era stato relegato per tutto questo tempo. Lockdown (Einaudi), questo il titolo terribilmente familiare del volume, è diventato ora un fenomeno letterario mondiale, tradotto in quattordici paesi e con oltre 50mila copie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Quando, nell’ormai lontano 2005,May consegnò il suo primo manoscritto agli editori britannici, quelli gli risero in faccia. La storia di un mondo sotto l’assedio di un nemico invisibile, il virus dell’aviaria, con un tasso di mortalità dell’80%, e la città di Londra, epicentro del contagio, devastata dalle conseguenze sociali ed economiche dell’epidemia; sembrava a loro, all’epoca, troppo irrealistica e inverosimile per essere pubblicata. Oggi, nel 2020, quello scenario apocalittico immaginato da May è diventato realtà e il suo libro, dal sapore profetico, è diventato improvvisamente attuale e ha potuto finalmente uscire da quel cassetto in cui era stato relegato per tutto questo tempo. Lockdown (Einaudi), questo il titolo terribilmente familiare del volume, è diventato ora un fenomeno letterario mondiale, tradotto in quattordici paesi e con oltre 50mila copie ...

