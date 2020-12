Lo multa e muore Poi le pesantissime accuse della moglie ai vigili | il caso che sconvolge Novara

(Di sabato 12 dicembre 2020) Un dramma, a. Sauro Capoferri, un pasticcere, è morto, stroncato da un malore subito dopo avere avuto una discussione con un vigile urbano, che lo stavando. Soccorso e trasportato in ospedale, purtroppo per Capoferri non c'era più nulla da fare. Secondo quanto affermato dallaDaniela, la pasticceria era finita nel mirinoPolizia locale e il marito era esasperato. E ancora, la signora ha aggiunto che mercoledì mattina un agente avrebbe origliato dalla porta posteriore quanto stava accadendo nel laboratorio, dunque ne è seguita una discussione. E mentre lacontestava il fatto che la sua auto era statata, Capoferri ha avuto il malore che lo ha privatovita. Unstrano, sul quale l'assessore alla Sicurezza ...

NOVARA - L'assessore alla Sicurezza del Comune di Novara, Luca Piantanida, ha chiesto una relazione al comandante della Polizia locale, Pietro Di Troia, in merito alla morte di un ...