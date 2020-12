LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | sfida tra ex in panchina

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24: Dalmonte non sarà l’unico ex a sedersi su una, perchè anche dall’altra parte su quella dici sarà Jasmin Repesa, che ha vinto anche uno Scudetto a. 20.17: La, invece, è ultima con solo due punti e cerca di risollevarsi da una situazione davvero disastrosa. 20.13:sta disputando un ottimo campionato ed è nel gruppone ad otto punti e lotterà in queste giornate per provare a raggiungere una sorprendente qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia 20.08: E’ lanumero 85 inA tra VL: il bilancio delle vittorie è di 44 percontro le 40 ...