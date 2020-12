LIVE – Entella-Empoli, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 12 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Entella-Empoli, match valido per l’undicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa cercano preziosi punti salvezza contro i toscani che, però, vogliono tornare al successo per rilanciarsi in ottica promozione DIRETTA. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:00 di sabato 12 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Entella-Empoli ore 14:00 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladi, match valido per l’undicesima giornata di. I padroni di casa cercano preziosi punti salvezza contro i toscani che, però, vogliono tornare al successo per rilanciarsi in ottica promozione. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:00 di sabato 12 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 14:00 SportFace.

