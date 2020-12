L’Everton batte il Chelsea 1-0 Lampard sbatte sulla fase difensiva di Ancelotti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 dicembre 2020) Che partita a Goodison Park, questa sera con duemila spettatori.ha battuto ilper 1-0. Rete realizzata su rigore da Sigurdsson a metà primo tempo. È stata la partita del riscatto per la squadra di. I Toffees hanno giocato una perfettapressoché perfetta. L’allenatore di Reggiolo ha cambiato schieramento e ha schierato una difesa a quattro composta solo da difensori centrali. Lì ildiè andato puntualmente a sre. Tranne che nelle due occasioni in cui ha colpito i due pali: una su punizione, nella ripresa, con Mason Mount, e una nel primo tempo su tiro del fortissimo terzino sinistro James. Alla fine ilha avuto il 71% di possesso palla. Ma è un dato che non deve ingannare, perché ...