L’Eredità, Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina ma fa una richiesta: «Voglio la mia gatta» (Di sabato 12 dicembre 2020) perde alla Ghigliottina delL’Eredità, Massimo Cannoletta, il campione salentino che sta tenendo incollati milioni di telespettatori su RaiUno. Sbaglia scegliendo la parola “folla” (i termini della selezione erano figura, scelta, curiosi, moneta, seguire e la risposta giusta era ‘contorno’). Ma prima della Ghigliottina fa una richiesta speciale: vuole la sua gatta, Cal, in trasmissione. “Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho la gatta addosso e vorrei chiedere il permesso di portarla qui”, ha detto a Insinna. Al triello la sfida è stata tra Matteo, Marco e Massimo. Il campione alla domanda “chi di loro esordì sullo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 12 dicembre 2020)del, il campione salentino che sta tenendo incollati milioni di telespettatori su RaiUno. Sbaglia scegliendo la parola “folla” (i termini della selezione erano figura, scelta, curiosi, moneta, seguire e la risposta giusta era ‘contorno’). Ma prima dellafa unaspeciale: vuole la sua, Cal, in trasmissione. “Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho laaddosso e vorrei chiedere il permesso di portarla qui”, ha detto a Insinna. Al triello la sfida è stata tra Matteo, Marco e. Il campionedomanda “chi di loro esordì sullo ...

