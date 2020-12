Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le ultimescelte dei due allenatori per il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, alle 20.45 si affronterannoe Genoa.Hauge scalpita nei rossoneri, insidia Brahim Diaz e Castillejo per un posto da titolare, scelte obbligate per Pioli in difesa. Per Liverani dubbio Iacoponi/Gagliolo in difesa, Kucka non ha recuperato a centrocampo. Dietro le punte dovrebbe esserci il giovane Brunetta alle spalle di Cornelius e Gervinho:(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli(4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Gervinho. All. Liverani Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da ...