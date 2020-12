La serie Netflix Il Caos Dopo di Te è una Elite più matura, elegante e perversa (recensione) (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi segue Elite amerà anche Il Caos Dopo di Te, ma anche chi ha trovato la prima inguardabile perché troppo “teen” e troppo “trash” (come chi scrive, ad esempio) potrà apprezzare la nuova serie di Carlos Montero, arrivata su Netflix l’11 dicembre. Tratta dal suo omonimo romanzo, Montero ha scritto l’adattamento e diretto alcuni episodi de Il Caos Dopo di Te (titolo originale El Desorden Que Dejas), tredicesima produzione originale di Netflix in Spagna, portando sullo schermo un thriller psicologico con elementi melodrammatici ambientato in una misteriosa e immaginaria città galiziana (Novariz). L’ambientazione rurale ha un ruolo importante nella genesi della storia, radicata tra le contraddizioni di un piccolo paese in cui vecchi retaggi di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi segueamerà anche Ildi Te, ma anche chi ha trovato la prima inguardabile perché troppo “teen” e troppo “trash” (come chi scrive, ad esempio) potrà apprezzare la nuovadi Carlos Montero, arrivata sul’11 dicembre. Tratta dal suo omonimo romanzo, Montero ha scritto l’adattamento e diretto alcuni episodi de Ildi Te (titolo originale El Desorden Que Dejas), tredicesima produzione originale diin Spagna, portando sullo schermo un thriller psicologico con elementi melodrammatici ambientato in una misteriosa e immaginaria città galiziana (Novariz). L’ambientazione rurale ha un ruolo importante nella genesi della storia, radicata tra le contraddizioni di un piccolo paese in cui vecchi retaggi di ...

Ultime Notizie dalla rete : serie Netflix Le migliori serie tv da vedere su Netflix Vogue Italia Nicolas Cage vi racconterà la storia delle parolacce su Netflix in “History of Swear Words”

Nicolas Cage sbarcherà su Netflix il prossimo 5 gennaio per uno show intitolato History of Swear Words, nel quale verranno esplorate le origini delle più celebri “parolacce” della lingua inglese. Arti ...

Friends, Netflix rassicura i fan: "La sitcom continuerà ad essere disponibile"

Friends continuerà ad essere disponibile su Netflix anche dopo il 31 dicembre: probabilmente, si tratta della migliore notizia regalataci dal 2020. We were on a break? A giudicare dalla notizia comuni ...

