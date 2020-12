Iran: "Impiccato il giornalista dissidente Ruhollah Zam" (Di sabato 12 dicembre 2020) E' stato giustiziato oggi all'alba, Impiccato. Si chiamava Ruhollah Zam , aveva 42 anni, era un giornalista. Il suo canale di opposizione Amadnews, fondato nel 2015 , era seguito da 1,4 milioni di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) E' stato giustiziato oggi all'alba,. Si chiamavaZam , aveva 42 anni, era un. Il suo canale di opposizione Amadnews, fondato nel 2015 , era seguito da 1,4 milioni di ...

