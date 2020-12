Il Natale al tempo del Covid (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI – Le luci, gli addobbi, lo shopping. Le città del nostro Paese, da Nord a Sud, si vestono a festa e si preparano, in questo inedito Natale Covid, ai giorni delle festività più attese. L'atmosfera è sicuramente particolare, ma, ritardi a parte, nessuno vuole rinunciare al clima di festa natalizio, sempre atteso, da grandi e piccoli, soprattutto in un anno difficile come questo che stiamo vivendo. L'AGI ha fatto tappa in diverse città per ‘registrare' l'aria di festa che si respira, tra una grande voglia di normalità, la fretta di mandare definitivamente in archivio il 2020, e tante speranze per il nuovo anno. Milano L'esplosione di luci che invadeva soprattutto il centro di Milano non ha la stessa potenza degli altri anni: molte le associazioni di commercianti di via, che hanno deciso di limitare le spese per le luminarie. Sono essenziali quelle ... Leggi su agi (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI – Le luci, gli addobbi, lo shopping. Le città del nostro Paese, da Nord a Sud, si vestono a festa e si preparano, in questo inedito, ai giorni delle festività più attese. L'atmosfera è sicuramente particolare, ma, ritardi a parte, nessuno vuole rinunciare al clima di festa natalizio, sempre atteso, da grandi e piccoli, soprattutto in un anno difficile come questo che stiamo vivendo. L'AGI ha fatto tappa in diverse città per ‘registrare' l'aria di festa che si respira, tra una grande voglia di normalità, la fretta di mandare definitivamente in archivio il 2020, e tante speranze per il nuovo anno. Milano L'esplosione di luci che invadeva soprattutto il centro di Milano non ha la stessa potenza degli altri anni: molte le associazioni di commercianti di via, che hanno deciso di limitare le spese per le luminarie. Sono essenziali quelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale tempo Il Natale al tempo del Covid AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bari - COVID: COLDIRETTI PUGLIA, 200MILA SENZA PRANZO A NATALE; +40% RICHIESTE DA NUOVI AFFAMATI

Sono più di 200mila i poveri in Puglia che con l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo ... come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività ...

Conte e lo "stallo" con Renzi, si allontana la crisi di governo a Natale

Non ci sarà una crisi di governo a Natale. E molto probabilmente non ci sarà neppure dopo. Gli scenari apocalittici disegnati in questi giorni si sono smosciati con l’arrivo ...

Sono più di 200mila i poveri in Puglia che con l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo ... come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività ...Non ci sarà una crisi di governo a Natale. E molto probabilmente non ci sarà neppure dopo. Gli scenari apocalittici disegnati in questi giorni si sono smosciati con l’arrivo ...