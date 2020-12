Il Governo cede alla pressione delle Regioni: ci sarà una deroga sul Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) Una deroga ci sarà. Ma ora bisogna capire sotto quale forma. Per gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno il Governo alla fine dovrebbe cedere alle pressioni ed eliminare – almeno in parte – i divieti introdotti dal decreto Natale, che non permettono in questi giorni festivi di spostarsi tra diversi comuni. Ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Governo non vogliono assumersi la responsabilità di questa scelta, lasciandola sulle spalle del Parlamento, che insiste per riaprire. Bisogna però decidere, spiega il Corriere della Sera, se consentire spostamenti liberi all’interno di ogni provincia o se consentire gli spostamenti solo tra comuni limitrofi fino a 5mila abitanti. Le deroghe ci saranno, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Unaci. Ma ora bisogna capire sotto quale forma. Per gli spostamenti tra comuni nei giorni di, Santo Stefano e Capodanno ilfine dovrebbere alle pressioni ed eliminare – almeno in parte – i divieti introdotti dal decreto, che non permettono in questi giorni festivi di spostarsi tra diversi comuni. Ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ilnon vogliono assumersi la responsabilità di questa scelta, lasciandola sulle spalle del Parlamento, che insiste per riaprire. Bisogna però decidere, spiega il Corriere della Sera, se consentire spostamenti liberi all’interno di ogni provincia o se consentire gli spostamenti solo tra comuni limitrofi fino a 5mila abitanti. Le deroghe ci saranno, ...

