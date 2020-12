F1, Sebastian Vettel: “Si profila una gara dolorosa e difficile dal punto di vista sportivo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sale a quota 13 il numero di mancate qualificazioni consecutive in Q3 da parte di Sebastian Vettel, che ha chiuso al 13° posto le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round della stagione soprattutto del lungo percorso in Ferrari del tedesco. Il nativo di Heppenheim, all’ultimo weekend di gara con la Rossa, non è riuscito a salire di colpi nel momento decisivo ed è stato quindi costretto ad uscire di scena in Q2. Domani Seb proverà a rimontare per rendere meno amaro il suo ultimo GP con la scuderia di Maranello. “Sono migliorato rispetto al giro precedente, ma l’ho fatto meno di quanto ci si aspetta tra le due mescole – ha detto Vettel a Sky Sport dopo l’eliminazione in Q2 – Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, l’ultimo è stato un giro discreto, forse potevo fare meglio di mezzo decimo o un ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Sale a quota 13 il numero di mancate qualificazioni consecutive in Q3 da parte di, che ha chiuso al 13° posto le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round della stagione soprattutto del lungo percorso in Ferrari del tedesco. Il nativo di Heppenheim, all’ultimo weekend dicon la Rossa, non è riuscito a salire di colpi nel momento decisivo ed è stato quindi costretto ad uscire di scena in Q2. Domani Seb proverà a rimontare per rendere meno amaro il suo ultimo GP con la scuderia di Maranello. “Sono migliorato rispetto al giro precedente, ma l’ho fatto meno di quanto ci si aspetta tra le due mescole – ha dettoa Sky Sport dopo l’eliminazione in Q2 – Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, l’ultimo è stato un giro discreto, forse potevo fare meglio di mezzo decimo o un ...

OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Si profila una gara dolorosa e difficile dal punto di vista sportivo” - flemmaxo16 : in che senso sebastian è in tendenza ma non è sebastian vettel - LetiCL16schumi : RT @F1FLTR: io che clicco su sebastian pensando sia vettel ma mi ritrovo i tweet su amici 2020..... #AbuDhabiGP - Francienoi : RT @F1Daviderusso: Sebastian #Vettel: 'Ho visto che Charles ha girato con un casco dedicato a me: è stato un bel pensiero da parte sua e lo… - chiadebas3 : Mi mancano i team radio che Sebastian Vettel faceva dopo aver conquistato una pole position. #AbuDhabiGP #F1 -