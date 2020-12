Don Nello Senatore: “Tamponi rapidi gratuiti presso Parrocchia S. Eustachio” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La comunità chiama, don Nello Senatore risponde. “Tamponi rapidi gratuiti presso la Parrocchia Sant’Eustachio di Via Quintino Di Vona di Pastena”, annuncia il noto sacerdote salernitano. I test saranno somministrati “lunedì 14 e martedì 15 dicembre tra le ore 9:30 e le 12:30; per prenotarsi bisogna chiamare al numero 351 1543166”. Spiega: “In questo periodo uno dei problemi più seri è certamente la salute di ciascuno. Pertanto abbiamo pensato, in collaborazione con tanti, di balbettare una risposta, per quanto possibile. Infatti, abbiamo organizzato uno screening riguardo la ‘bestia nera’: il Covid che perseguita ognuno. La consapevolezza è che solo attuando uno screening si può fermare il contagio. Rimane sempre l’impegno di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La comunità chiama, donrisponde.laSant’Eustachio di Via Quintino Di Vona di Pastena”, annuncia il noto sacerdote salernitano. I test saranno somministrati “lunedì 14 e martedì 15 dicembre tra le ore 9:30 e le 12:30; per prenotarsi bisogna chiamare al numero 351 1543166”. Spiega: “In questo periodo uno dei problemi più seri è certamente la salute di ciascuno. Pertanto abbiamo pensato, in collaborazione con tanti, di balbettare una risposta, per quanto possibile. Infatti, abbiamo organizzato uno screening riguardo la ‘bestia nera’: il Covid che perseguita ognuno. La consapevolezza è che solo attuando uno screening si può fermare il contagio. Rimane sempre l’impegno di ...

