Covid-19, FDA autorizza il primo vaccino della Pfizer-BioNTech (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration ha autorizzato l’uso del vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech, un momento storico nella lotta per la soppressione di un virus che ha ucciso quasi 300.000 persone negli Stati Uniti e ha ammalato decine di milioni di persone in tutto il mondo. “L’autorizzazione all’uso d’emergenza del vaccino Covid-19 Pfizer-BioNTech L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration hato l’uso del-19 sviluppato da, un momento storico nella lotta per la soppressione di un virus che ha ucciso quasi 300.000 persone negli Stati Uniti e ha ammalato decine di milioni di persone in tutto il mondo. “L’zione all’uso d’emergenza del-19L'articolo Curiosauro.

RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - Tamburla : RT @RobertoBurioni: Ecco la lettera storica con la quale FDA autorizza il vaccino anti COVID-19. Ci siamo. - antcampan : RT @Topo_Ligio: La FDA afferma che 2 partecipanti alla sperimentazione sul vaccino Pfizer COVlD sono morti -