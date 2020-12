Coronavirus, le regioni pronte a diventare tutte gialle: rischio terza ondata a gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) La curva epidemiologica del virus continua a scendere in quasi tutte le regioni italiane e, per questo motivo, il governo è pronto a trasformare tutte le regioni in zone gialle in vista delle vacanze natalizie. Tuttavia, si rischia una forte terza ondata, come avvertono gli esperti. DATI DELLA FONDAZIONE GIMBE – I dati del monitoraggio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) La curva epidemiologica del virus continua a scendere in quasileitaliane e, per questo motivo, il governo è pronto a trasformarelein zonein vista delle vacanze natalizie. Tuttavia, si rischia una forte, come avvertono gli esperti. DATI DELLA FONDAZIONE GIMBE – I dati del monitoraggio L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regioni Altre 4 Regioni gialle. Il bollettino: 18.727 contagiati, 761 vittime Avvenire Covid: positivi sette tesserati della Casertana Calcio

Sette tesserati della Casertana FC sono risultati positivi al Covid-19. “Le positivita’ – comunica il club di Lega Pro – sono emerse in seguito ai tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri, e ...

Covid19 in Veneto, picco di nuovi casi e oltre 100 decessi

Il Veneto è una delle poche Regioni d’Italia in cui l’indice di contagiosità (RT) è superiore a 1. E oggi ne è conferma il dato dei nuovi positivi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: 5.098. I decessi, ...

