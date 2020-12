Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e fratello di Paolo Ciavarro (Di sabato 12 dicembre 2020) Andrea Rizzoli è il figlio maggiore di Eleonora Giorgi e il fratello Paolo Ciavarro. Classe 1980, è nato dall’amore dell’attrice di Borotalco per Angelo Rizzoli. Era il 1979 quando sposò l’imprenditore, chiamando il primogenito con il nome del nonno. La coppia si separò nel 1980, in seguito ad alcuni scandali che coinvolsero l’editore e negli anni successivi la Giorgi si allontanò dalle scene. Dopo la separazione, Eleonora si innamorò di Massimo Ciavarro. Una relazione culminata con le nozze da cui nacque il secondogenito dell’attrice: Paolo Ciavarro. I due fratelli sono molto diversi e mentre Paolo ha deciso di seguire le orme dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)è ilmaggiore die il. Classe 1980, è nato dall’amore dell’attrice di Borotalco per Angelo. Era il 1979 quando sposò l’imprenditore, chiamando il primogenito con il nome del nonno. La coppia si separò nel 1980, in seguito ad alcuni scandali che coinvolsero l’editore e negli anni successivi lasi allontanò dalle scene. Dopo la separazione,si innamorò di Massimo. Una relazione culminata con le nozze da cui nacque il secondogenito dell’attrice:. I due fratelli sono molto diversi e mentreha deciso di seguire le orme dei ...

