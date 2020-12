Bologna-Roma | orario | dove vederla in diretta TV | streaming LIVE e probabili formazioni

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla gara tra rossoblù e giallorossi valida per l'11ª giornata di campionato

"Il nostro obiettivo quest'anno è fare meglio dell'altra stagione, quindi dal quarto posto in su". Ha pochi dubbi Paulo Fonseca in vista della sfida di campionato contro il Bologna. La sua Roma arriva ...Fonseca in conferenza stampa: “Il Bologna è molto aggressivo, servirà la partita perfetta. Veretout e Pellegrini sono recuperati” ...