Apple presenta le nuove cuffie AirPods Max

(Di sabato 12 dicembre 2020)leMax, le sue primeover-ear: saranno disponibili dal 15 dicembre in 5 diversi colori La magia degli ‘’ in un design over-ear con audio ad alta fedeltà.ha svelato le ‘Max’, le primedi Cupertino che combinano un design acustico su misura con un’esperienza di ascolto rivoluzionaria. In… L'articolo Corriere Nazionale.

Tech4D_ : Apple presenta AirPods Max: prezzi alle stelle, ma un audio pazzesco - Italia_Notizie : Apple presenta le AirPods Max, cuffie a padiglione con cancellazione attiva del rumore - Noovyis : (Apple presenta le AirPods Max, cuffie a padiglione con cancellazione attiva del rumore) Playhitmusic -… - Pino__Merola : Apple presenta le cuffie AirPods Max con riduzione del rumore - SkyTG24 : Apple presenta le cuffie AirPods Max con riduzione del rumore -

Ultime Notizie dalla rete : Apple presenta

Apple presenta le AirPods Max, le sue prime cuffie over-ear: saranno disponibili dal 15 dicembre in 5 diversi colori La magia degli ‘AirPods’ in un design over-ear con audio ad alta fedeltà. Apple ...

iPhone 12 Pro, da Caviar una versione esclusiva con un pezzo di Apple 1

Lo scorso anno è stato venduto un esemplare funzionante a circa 370.000 sterline. Caviar, società russa nota per la creazione di edizioni esclusive e stravaganti di smartphone, ricordiamo tra gli ulti ...