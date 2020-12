Amici 2020, la sintesi della puntata di oggi 12 dicembre: Letizia in sfida (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata du oggi su Canale 5 Gli studenti della scuola di ‘Amici’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Il percorso di alcuni concorrenti, sta traballando. L’OSPITE SPECIALE Per i protagonisti di questa 20esima edizione di Amici c’è stata una piacevole sorpresa: Giordana Angi si è esibita al pianoforte negli studi con la sua nuova canzone rilasciata due settimane fa dal titolo “Siccome sei”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) LE ESIBIZIONI Il primo artista ad esibirsi è Sangiovanni, alunno nella squadra di Rudy Zerbi, che canta “Ti amo” di Umberto Tozzi. Nonostante gli anni in cui è stata pubblicata questa canzone, lui l’ha saputa rendere molto attuale grazie alle sue ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladusu Canale 5 Gli studentiscuola di ‘’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Il percorso di alcuni concorrenti, sta traballando. L’OSPITE SPECIALE Per i protagonisti di questa 20esima edizione dic’è stata una piacevole sorpresa: Giordana Angi si è esibita al pianoforte negli studi con la sua nuova canzone rilasciata due settimane fa dal titolo “Siccome sei”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) LE ESIBIZIONI Il primo artista ad esibirsi è Sangiovanni, alunno nella squadra di Rudy Zerbi, che canta “Ti amo” di Umberto Tozzi. Nonostante gli anni in cui è stata pubblicata questa canzone, lui l’ha saputa rendere molto attuale grazie alle sue ...

