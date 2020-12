Amaro Montenegro lancia l’esclusiva experience (Di sabato 12 dicembre 2020) Amaro Montenegro celebra il Natale con una elegante special box arricchita da una digital experience. Lo storico brand ha scelto di dedicare ai suoi estimatori la nuova confezione regalo realizzata in esclusiva per il periodo natalizio. Un astuccio elegante che, per la prima volta, consentirà di vivere un’esperienza unica attraverso la tecnologia di augmented reality. Leggi su periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020)celebra il Natale con una elegante special box arricchita da una digital. Lo storico brand ha scelto di dedicare ai suoi estimatori la nuova confezione regalo realizzata in esclusiva per il periodo natalizio. Un astuccio elegante che, per la prima volta, consentirà di vivere un’esperienza unica attraverso la tecnologia di augmented reality.

ivanguidone : @MarcoSanavia1 In nome del politicamente corretto, che come tutte le cose imposte diventa dittatura, cambieranno il… - foodaffairs_it : Amaro Montenegro lancia l’esclusiva experience in realtà aumentata con Armando Testa - SpotandWeb : Nuova notizia: Amaro Montenegro lancia l’esclusiva experience in realtà aumentata con Armando Testa - comaita : @dbkad @aciduta11 @Ash_Evans97 @megamen294 @ZolotarevMatias @marshall_07_10 @Laporte In Italia c'è un liquore che s… - reservoirdogs85 : Sono riuscito ad attivare il cashback dopo due giorni di tentativi di registrazione della carta. Mi sento come gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Amaro Montenegro Amaro Montenegro lancia l’esclusiva experience in realtà aumentata con Armando Testa Food Affairs Amaro Montenegro lancia l’esclusiva experience in realtà aumentata con Armando Testa

Amaro Montenegro celebra il Natale con una elegante special box arricchita da una digital experience in realtà aumentata, creata dall’Agenzia Armando Testa.

Una Vecchia Romagna di lusso per i 200 anni della sua storia

Come fu che Jean Buton intorno al 1820 arrivò a Bologna, nessuno lo sa. Veniva dalla Charente, la terra del cognac e, guarda il caso, da una famiglia di distillatori. Nasceva così, con quel giovinotto ...

Amaro Montenegro celebra il Natale con una elegante special box arricchita da una digital experience in realtà aumentata, creata dall’Agenzia Armando Testa.Come fu che Jean Buton intorno al 1820 arrivò a Bologna, nessuno lo sa. Veniva dalla Charente, la terra del cognac e, guarda il caso, da una famiglia di distillatori. Nasceva così, con quel giovinotto ...