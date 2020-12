Virologo Crisanti: “A Natale non bisogna mischiare nuclei familiari a tavola” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In quanti bisogna stare a tavola per Natale? Non bisogna mischiare nuclei familiari, questo è il problema e quello che va evitato. Se c’è un gruppo familiare di 8 persone che vive insieme, non è un problema“. Lo ha dichiarato il noto Virologo Andrea Crisanti intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio 1. “Mio figlio torna dall’Inghilterra e ha già fatto lì il tampone, prima di partire – ha rivelato -. Però io per esser sicuro quando arriva a casa lo chiudo in camera e gliene faccio fare un altro, quello molecolare“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In quantistare a tavola per? Non, questo è il problema e quello che va evitato. Se c’è un gruppo familiare di 8 persone che vive insieme, non è un problema“. Lo ha dichiarato il notoAndreaintervenuto a ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio 1. “Mio figlio torna dall’Inghilterra e ha già fatto lì il tampone, prima di partire – ha rivelato -. Però io per esser sicuro quando arriva a casa lo chiudo in camera e gliene faccio fare un altro, quello molecolare“. SportFace.

