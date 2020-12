Video l’Eredità 11 dicembre 2020: Massimo Cannoletta (Di sabato 12 dicembre 2020) l’Eredità di venerdì 11 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Massimo Cannoletta di Lecce. Massimo è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventiseiesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 40.000 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a ben 252.500 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020)di venerdì 11. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi Lecce.è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventiseiesimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 40.000 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a ben 252.500 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. ...

unicresnaweb : Sara Arfaoui, la modella e 'professoressa' de L'Eredità è sensualissima - godchamet : a me sinceramente dell’amore non interessa io voglio solo un uomo potente e ricco che mi mantenga a vita nel lusso,… - giovannitrivel3 : RT @Topo_Ligio: Lo scrittore egiziano Adel Noman: l'estremismo islamico deriva direttamente dalla nostra eredità religiosa; Macron dovrebbe… - pomeriggio5 : #Maradona, parla l’avvocato delle figlie in esclusiva dall’Argentina a #Pomeriggio5 - Agenzia_Ansa : La delusione di #PaoloRossi per l'esclusione dell'#Italia agli ultimi mondiali. Giudizio positivo sul ct #Mancini e… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Menapace: Bellanova, 'continueremo a portare avanti sue battaglie' Affaritaliani.it