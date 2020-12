Venditti: «Di ritorno dal Mundial, Rossi, Tardelli e io giocammo a pallone di notte coi tassisti» (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bellissimo il ricordo di Paolo Rossi postato ieri da Antonello Venditti (di cui abbiamo riportato l’articolo sul Paolo Rossi della canzone “Giulio Cesare” che non era il calciatore) sulla sua bacheca Facebook. Il cantautore ha condiviso il VIDEO di un suo vecchio concerto in cui ospitò, a sorpresa, il calciatore. Paolo Rossi sale sul palco e confessa che proprio la musica di Venditti gli aveva tenuto compagnia durante i Mondiali del 1982. «Ero in camera con Antonio Cabrini e avevamo una sola cassetta, quella di Antonello Venditti, Sotto la pioggia. Parlava del presidente Pertini, che tra l’altro ci ha portato tanta fortuna. Per 40 giorni abbiamo ascoltato solo Antonello». Ed ecco l’aneddoto raccontato da Venditti. «La notte in cui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bellissimo il ricordo di Paolopostato ieri da Antonello(di cui abbiamo riportato l’articolo sul Paolodella canzone “Giulio Cesare” che non era il calciatore) sulla sua bacheca Facebook. Il cantautore ha condiviso ildi un suo vecchio concerto in cui ospitò, a sorpresa, il calciatore. Paolosale sul palco e confessa che proprio la musica digli aveva tenuto compagnia durante i Mondiali del 1982. «Ero in camera con Antonio Cabrini e avevamo una sola cassetta, quella di Antonello, Sotto la pioggia. Parlava del presidente Pertini, che tra l’altro ci ha portato tanta fortuna. Per 40 giorni abbiamo ascoltato solo Antonello». Ed ecco l’aneddoto raccontato da. «Lain cui ...

