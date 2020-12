freeskipperIT : USA. A gennaio i ballottaggi per il controllo del Senato. - spolettina : RT @RiccardoNoury: Messo a morte negli Usa Brandon Bernard: la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a morte più prigionieri… - annalaurabar : RT @RiccardoNoury: Messo a morte negli Usa Brandon Bernard: la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a morte più prigionieri… - IvanTaverniti : RT @RiccardoNoury: Messo a morte negli Usa Brandon Bernard: la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a morte più prigionieri… - giorgio22661989 : RT @RiccardoNoury: Messo a morte negli Usa Brandon Bernard: la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a morte più prigionieri… -

Ultime Notizie dalla rete : USA gennaio

Mena è mamma di un bimbo di 6 anni che non ha potuto abbracciare per un mese e mezzo. Appena ha scoperto di essere positiva al Covid infatti, si è isolata per non contagiare suo marito e suo figlio.Alle aziende cinesi un terzo dei miliardi italiani dell’emergenza, Meloni (FdI): "Governo asservito agli interessi stranieri" ...