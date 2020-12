The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo trailer svela la data di uscita (Di venerdì 11 dicembre 2020) La serie The Falcon and the Winter Soldier, con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha ora una data di uscita su Disney+ grazie al nuovo trailer. The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha ora grazie al trailer ufficiale una data di uscita: il 19 marzo su Disney+. Nel video si vedono i due protagonisti alle prese con spettacolari scene d'azione, esplosioni, inseguimenti e battute sarcastiche. Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier si sono concluse alcune settimane fa dopo una lunga pausa causata dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) La serie Theand the, con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha ora unadisu Disney+ grazie al. Theand the, la serie Marvel con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha ora grazie alufficiale unadi: il 19 marzo su Disney+. Nel video si vedono i due protagonisti alle prese con spettacolari scene d'azione, esplosioni, inseguimenti e battute sarcastiche. Le riprese di Theand thesi sono concluse alcune settimane fa dopo una lunga pausa causata dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive in ...

