Solaro | ciclista investito da auto e trasportato a Niguarda

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un 26enne in bicicletta è statoda un'questa mattina ain via Santa Caterina, nei pressi della scuola elementare. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8,15, S.H., 26enne di origine pakistana, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia locale diintervenuta sul posto, pedalava lungo la via Santa Caterina in contromano, quando L'articolo proviene da Il Notiziario.

Alle 8 delle mattina di oggi, venerdì 11 dicembre, un ragazzo di 26 anni è stato coinvolto in uno scontro con un'auto a Solaro