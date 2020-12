Serie A, al Sassuolo basta Berardi: Benevento piegato al Mapei Stadium (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al Sassuolo basta il rigore di Berardi per piegare il Benevento 1-0. Buona prova dei campani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Haraslin. Notte al secondo posto per la squadra di De Zerbi.LA PARTITAcaption id="attachment 1063991" align="alignnone" width="4904" Sassuolo Benevento, getty/captionIl primo tempo della gara è piacevole nonostante una fitta nebbia. La squadra di De Zerbi, reduce dalle due gare complicate contro Inter e Roma, parte con una gran voglia di tornare a muovere con punti forti la classifica. Dopo pochi minuti il Sassuolo si procura un rigore trasformato in maniera impeccabile da Berardi. Lo svantaggio però non affossa il Benevento di Inzaghi che inizia ad entrare in partita e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alil rigore diper piegare il1-0. Buona prova dei campani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Haraslin. Notte al secondo posto per la squadra di De Zerbi.LA PARTITAcaption id="attachment 1063991" align="alignnone" width="4904", getty/captionIl primo tempo della gara è piacevole nonostante una fitta nebbia. La squadra di De Zerbi, reduce dalle due gare complicate contro Inter e Roma, parte con una gran voglia di tornare a muovere con punti forti la classifica. Dopo pochi minuti ilsi procura un rigore trasformato in maniera impeccabile da. Lo svantaggio però non affossa ildi Inzaghi che inizia ad entrare in partita e ...

spaziocalcio : #SerieA, il #Sassuolo torna secondo: al #Benevento non basta un gran secondo tempo, super Consigli… - ilnapolionline : Serie A/Il Sassuolo batte il Benevento 1-0, ma che sofferenza! - - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo momentaneamente al 2° posto. Benevento fermo a 11 - TopMercato : ? Serie A : Sassuolo se relance contre Benevento - dailypostkenya : Serie A: Sassuolo provides the essentials against Benevento -