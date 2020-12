Sanremo 2021, spunta la lista dei cantanti in gara, niente da fare per Pago! (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’edizione 2021 del Festival di Sanremo firmata Amadeus, scalda i motori e sul web è apparsa la lista dei possibili concorrenti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston. In ballo tanti ex protagonisti dei talent show, così come diversi cantanti big che avrebbero convinto Amadeus per questa 71esima edizione il cui debutto slitta al 2 marzo 2021 per l’emergenza Covid-19. Nella lista, tuttavia, manca Pago, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Stando ai rumors, lui e Anna Oxa sarebbero i primi due esclusi ufficiali e la delusione è tanta!! Sanremo 2021, la data di inizio slitta ancora e molti ex talent show nella lista dei possibili partecipanti Non manca molto alla 71esima edizione del Festival di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’edizionedel Festival difirmata Amadeus, scalda i motori e sul web è apparsa ladei possibili concorrenti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston. In ballo tanti ex protagonisti dei talent show, così come diversibig che avrebbero convinto Amadeus per questa 71esima edizione il cui debutto slitta al 2 marzoper l’emergenza Covid-19. Nella, tuttavia, manca Pago, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Stando ai rumors, lui e Anna Oxa sarebbero i primi due esclusi ufficiali e la delusione è tanta!!, la data di inizio slitta ancora e molti ex talent show nelladei possibili partecipanti Non manca molto alla 71esima edizione del Festival di ...

