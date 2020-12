Romance of The Three Kingdoms 14: i dettagli sul nuovo DLC di espansione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo strategico storico Romance of The Three Kingdoms 14 amplia la sua offerta con un nuovo DLC di espansione. Ecco i dettagli Nelle ultime ore il publisher nipponico Koei Tecmo e noto developer Kou Shibusawa hanno fornito nuovi importanti dettagli in merito al nuovo DLC di espansione per lo strategico Romance of The Three Kingdoms 14. Publisher e developer, nello specifico, hanno svelato quattro nuovi scenari e un Event Editor. Il titolo dell’espansione è Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack. Il nuovo DLC di espansione di Romance ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo strategico storicoof The14 amplia la sua offerta con unDLC di. Ecco iNelle ultime ore il publisher nipponico Koei Tecmo e noto developer Kou Shibusawa hanno fornito nuovi importantiin merito alDLC diper lo strategicoof The14. Publisher e developer, nello specifico, hanno svelato quattro nuovi scenari e un Event Editor. Il titolo dell’of theXIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack. IlDLC didi...

