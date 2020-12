Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo in guerra | “Mi ha tolto tutto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ unacon tanta voglia di raccontare quella che vedremo domani nello studio di Verissimo. Quando è stata protagonista del Grande Fratello VIP, probabilmente anche per tutelare il suo ex marito, lanon ha raccontato davanti alle telecamere molti dettagli del loro passato. Lo fa adesso nel salotto di Verissimo dove con Silvia Toffanin parla di quello che è successo durante il suo matrimonio con. Ma non solo. Li avevamo lasciati sereni, uniti, anche molto vicini proprio durante l’esperienza dinel reality di Canale 5 e adesso li ritroviamo diin. A quanto pare la serenità che avevano ritrovato come famiglia, dopo i tanti problemi di salute avuti da, non c’è più. ...