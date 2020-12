Rapinano banca e si fanno scudo con dipendente: paura in piazzale Susa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - Momenti di terrore questa mattina in piazzale Susa a Milano . Due uomini, armati di pistola, hanno assaltato la filiale Ubi portando via un ricco bottino di cui al momento ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - Momenti di terrore questa mattina ina Milano . Due uomini, armati di pistola, hanno assaltato la filiale Ubi portando via un ricco bottino di cui al momento ...

afspagnuolo : RT @lercionotizie: #Ultimora, Ladri in Smart working rapinano banca online #ad P.S. Domani alle 19 Lercio live a @MakerFaireRome #MFR2020.… - LAnemico : RT @lercionotizie: #Ultimora, Ladri in Smart working rapinano banca online #ad P.S. Domani alle 19 Lercio live a @MakerFaireRome #MFR2020.… - ispettoremax : RT @lercionotizie: #Ultimora, Ladri in Smart working rapinano banca online #ad P.S. Domani alle 19 Lercio live a @MakerFaireRome #MFR2020.… - EEtted : RT @lercionotizie: #Ultimora, Ladri in Smart working rapinano banca online #ad P.S. Domani alle 19 Lercio live a @MakerFaireRome #MFR2020.… - giuliog : RT @lercionotizie: #Ultimora, Ladri in Smart working rapinano banca online #ad P.S. Domani alle 19 Lercio live a @MakerFaireRome #MFR2020.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinano banca Rapinano banca e si fanno scudo con dipendente: paura in piazzale Susa Il Giorno Rapinano banca e si fanno scudo con dipendente: paura in piazzale Susa

Milano, 11 dicembre 2020 - Momenti di terrore questa mattina in piazzale Susa a Milano. Due uomini, armati di pistola, hanno assaltato la filiale Ubi portando via un ricco bottino di cui al momento no ...

Rapina in banca a Milano, in due a volto coperto e armati usano un dipendente come scudo per entrare

Alle 8,30 nella filiale Ubi di piazzale Susa. I due hanno aspettato l'ingresso di un dipendente e sono entrati minacciandolo con le armi, poi hanno ...

Milano, 11 dicembre 2020 - Momenti di terrore questa mattina in piazzale Susa a Milano. Due uomini, armati di pistola, hanno assaltato la filiale Ubi portando via un ricco bottino di cui al momento no ...Alle 8,30 nella filiale Ubi di piazzale Susa. I due hanno aspettato l'ingresso di un dipendente e sono entrati minacciandolo con le armi, poi hanno ...