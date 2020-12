Perché la Lombardia diventerà gialla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il passaggio della Lombardia nell’area gialla è questione di ore. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, arriverà a stretto giro, come aveva annunciato con un post su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Da domenica (13 dicembre, ndr) la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”. Anche la Regione simbolo dell’epidemia nel nostro Paese, si avvia, quindi, a conquistare la fascia più bassa delle tre individuate dal Governo per classificare le regioni in base al rischio Covid. Più di un esperto nei giorni scorsi aveva concentrato l’attenzione sull’andamento dell’indice Rt da alcuni considerato anomalo. Dai dati della Cabina di regia, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il passaggio dellanell’areaè questione di ore. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, arriverà a stretto giro, come aveva annunciato con un post su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Da domenica (13 dicembre, ndr) lasarà ufficialmente zona. Il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”. Anche la Regione simbolo dell’epidemia nel nostro Paese, si avvia, quindi, a conquistare la fascia più bassa delle tre individuate dal Governo per classificare le regioni in base al rischio Covid. Più di un esperto nei giorni scorsi aveva concentrato l’attenzione sull’andamento dell’indice Rt da alcuni considerato anomalo. Dai dati della Cabina di regia, ...

