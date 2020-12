Perché gli Stati Uniti hanno chiesto a Facebook di vendere Instagram e WhatsApp (Di venerdì 11 dicembre 2020) Monopolio. Dal greco ???? (solo) e ????? (vendere). Uno degli obiettivi più importanti dell’agenzia governativa statunitense Federal Trade Commission (Ftc) è evitare che un’azienda eserciti un potere assoluto sul mercato. Un monopolio appunto, capace di annullare la concorrenza e distruggere il sistema su cui si basa la potenza economica degli Stati Uniti. E il monopolio che ora la Ftc vuole smantellare è quello di Facebook, il gigante tech che solo nel 2019 ha prodotto ricavi per 70 miliardi di dollari e profitti per 18,5 miliardi. Il gigante alla base del patrimonio di Mark Zuckerberg, il settimo uomo più ricco del mondo. La Ftc ha depositato una denuncia contro Facebook, accusando l’azienda di «comportamenti anticoncorrenziali e metodi di concorrenza sleali». Il documento è lungo 53 pagine. E ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Monopolio. Dal greco ???? (solo) e ????? (). Uno degli obiettivi più importanti dell’agenzia governativa statunitense Federal Trade Commission (Ftc) è evitare che un’azienda eserciti un potere assoluto sul mercato. Un monopolio appunto, capace di annullare la concorrenza e distruggere il sistema su cui si basa la potenza economica degli. E il monopolio che ora la Ftc vuole smantellare è quello di, il gigante tech che solo nel 2019 ha prodotto ricavi per 70 miliardi di dollari e profitti per 18,5 miliardi. Il gigante alla base del patrimonio di Mark Zuckerberg, il settimo uomo più ricco del mondo. La Ftc ha depositato una denuncia contro, accusando l’azienda di «comportamenti anticoncorrenziali e metodi di concorrenza sleali». Il documento è lungo 53 pagine. E ...

