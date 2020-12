Pamela Mastropietro, brutto gesto all’altarino: la rabbia della famiglia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’è pace per la famiglia di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e brutalmente fatta a pezzi nel gennaio del 2018. Per la sua morte, è stato condannato in secondo grado all’ergastolo Innocent Oseghale, per omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. Nonostante la giustizia stia facendo il suo corso, la famiglia di Pamela ha segnalato una brutta vicenda dall’albero fuori la casa di Macerata dove è morta: qualcuno ha strappato via la foto della figlia scomparsa. La denuncia della famiglia Mastropietro A rendere nota la notizia è la famiglia di Pamela, 18enne la cui morte ha shockato il Paese per l’efferatezza con cui è avvenuta. Fuori ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’è pace per ladi, la giovane uccisa e brutalmente fatta a pezzi nel gennaio del 2018. Per la sua morte, è stato condannato in secondo grado all’ergastolo Innocent Oseghale, per omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere. Nonostante la giustizia stia facendo il suo corso, ladiha segnalato una brutta vicenda dall’albero fuori la casa di Macerata dove è morta: qualcuno ha strappato via la fotofiglia scomparsa. La denunciaA rendere nota la notizia è ladi, 18enne la cui morte ha shockato il Paese per l’efferatezza con cui è avvenuta. Fuori ...

luisaregimenti : Chi ha strappato via la foto sorridente di Pamela Mastropietro dal pino in via Spalato, a Macerata, ha compiuto un… - tonymultimedia1 : @Deputatipd @pdnetwork Certo che per la povera Pamela Mastropietro, non Vi si è visti così attivi per la Giustizia! ???? - Giulia07738572 : @MediasetTgcom24 Due parole sull’omicidio di Pamela Mastropietro - Giulia07738572 : @MediasetTgcom24 ...mutilazione rituale E il cuore, e altri organi dove sono? - Giulia07738572 : @MediasetTgcom24 ...mutilazione rituale E il cuore, e altri organi dove sono? -