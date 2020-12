Nuovi supermercati: altolà dal Pd alla maggioranza (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Tra le mani arriva una polpetta avvelenata preparata da altri di cui avremmo fatto volentieri a meno". Non usa mezze parole il consigliere comunale Mauro Rotondi (nella foto) quando affronta il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Tra le mani arriva una polpetta avvelenata preparata da altri di cui avremmo fatto volentieri a meno". Non usa mezze parole il consigliere comunale Mauro Rotondi (nella foto) quando affronta il ...

BirraPeroniNews : RT @fortuneitalia: Made in Italy, nuovi prodotti e catene di supermercati ‘lungimiranti’. Ecco 10 manager del #food che meritano una segnal… - marinambassigdo : #Avanzini: confermiamo la nostra leadership con una crescita a rete omogenea +3,9%, con migliori performance di Con… - ilSaronno : Nuovi supermercati? Rotondi (Pd) indica la via; “Polpetta avvelenata, meglio i negozi” - MuttiPomodoro : RT @fortuneitalia: Made in Italy, nuovi prodotti e catene di supermercati ‘lungimiranti’. Ecco 10 manager del #food che meritano una segnal… - Coopitalia : RT @fortuneitalia: Made in Italy, nuovi prodotti e catene di supermercati ‘lungimiranti’. Ecco 10 manager del #food che meritano una segnal… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi supermercati Nuovi supermercati? Rotondi (Pd) indica la via; “Polpetta avvelenata, meglio i negozi” ilSaronno Medici “sani” per andare al supermercato ma “malati” per andare al lavoro

si possa essere considerati allo stesso tempo sani per andare al supermercato, ma malati per andare a lavoro. La Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 fornisce le nuove linee guida ...

Nuovi supermercati Altolà dal Pd alla maggioranza

Insomma dal consigliere Pd un’alert ad Amministrazione e maggioranza: "La decisione del consiglio non sarà affatto facile. Occorrerà esaminare bene le convenzioni e i piani adottati poiché il rischio ...

si possa essere considerati allo stesso tempo sani per andare al supermercato, ma malati per andare a lavoro. La Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 fornisce le nuove linee guida ...Insomma dal consigliere Pd un’alert ad Amministrazione e maggioranza: "La decisione del consiglio non sarà affatto facile. Occorrerà esaminare bene le convenzioni e i piani adottati poiché il rischio ...