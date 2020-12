Napoli | Rrahmani e Hysaj | diffuso l’esito degli ultimi tamponi Il comunicato del club

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Buone notizie per Gennaro Gattuso.Può tirare un sospiro di sollievo il. Amired Elseidsono infatti risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL territoriale. A comunicarlo è stato lo stessoazzurro tramite una nota diramata attraverso i propri canali di riferimento.Il terzino albanese e il difensore erano tornati positivi dopo i test effettuati nella giornata di giovedì prima del match di Europa League - poi pareggiata - contro la Real Sociedad, che ha permesso ai campani di strappare il pass per i sedicesimi di finale.

