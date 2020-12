Modifica al Dpcm, il Premier Conte: “Responsabilità del Parlamento” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito della possibile Modifica al Dpcm: “Responsabilità del Parlamento”, ecco tutti i dettagli. (fonte Instagram)I cittadini italiani sono in trepidante attesa di una possibile Modifica al Dpcm entrato in vigore il 4 Dicembre, il Premier Conte: “Responsabilità del Parlamento”. Ormai da diversi giorni è circolata la notizia riguardo alla richiesta da parte di alcuni politici, voce di una gran parte del sentimento cittadino, di Modificare il Dpcm entrato in vigore. Dpcm che sancisce i divieti per quanto concerne le prossime settimane e, in particolare, le festività del Natale. Il punto su cui vertono le ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, a proposito della possibilealdel, ecco tutti i dettagli. (fonte Instagram)I cittadini italiani sono in trepidante attesa di una possibilealentrato in vigore il 4 Dicembre, ildel. Ormai da diversi giorni è circolata la notizia riguardo alla richiesta da parte di alcuni politici, voce di una gran parte del sentimento cittadino, dire ilentrato in vigore.che sancisce i divieti per quanto concerne le prossime settimane e, in particolare, le festività del Natale. Il punto su cui vertono le ...

