Milan | doppio primato in Italia e in Europa | frutto delle scelte “sagge”

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Da stasera ilnon detiene solo il primo posto inma anche quello del girone H diLeague con percorso praticamente netto Ilè qualificato ai sedicesimi diLeague da primo nel girone grazie alla vittoria di questa sera in casa dello Sparta Praga. Un successo ottenuto con le seconda, in alcuni casi terza, linea e che porta la firma (la quarta in stagione) di Hauge che ormai sembra aver brevettato uno “stile” tutto suo nel fare gol. Ma dentro Sparta Praga-c’è anche il riscatto di tanti a partire da Tatarusanu che, dopo l’errore con la Roma, ha salvato il risultato su Karlsson; c’è il ritorno in campo di Duarte e Conti; l’esordio positivo di Kalulu nell’inedito ruolo di difensore centrale e la freschezza di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, i ...