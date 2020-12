Migranti, Librandi contro Donzelli: “I tuoi nipoti puliranno i cessi dei neri”. La replica da è da ko (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Dritto e Rovescio si parla di Migranti e dei nuovi decreti sicurezza. Va in scena il deliro di Librandi contro Donzelli. Ma nel botta e risposta il fedelissimo di Renzi finisce Ko. Si sa, quando si parla di Migranti, il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi, va in fibrillazione. Parte lancia in resta, e arriva a dire tutto e il contrario di tutto pur di sostenere la causa “buonista” dell’immigrazione selvaggia. Attacca. controbatte. Declina i dati e legge le cifre alla abbisogna. Ma, soprattutto, offende indiscriminatamente e s’infuria esageratamente. Insomma, delira letteralmente. Così ieri, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, alla presenza di un contrariato Paolo Del Debbio, il fedelissimo di Renzi ha inscenato il suo solito copione: stavolta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Dritto e Rovescio si parla die dei nuovi decreti sicurezza. Va in scena il deliro di. Ma nel botta e risposta il fedelissimo di Renzi finisce Ko. Si sa, quando si parla di, il deputato di Italia Viva, Gianfranco, va in fibrillazione. Parte lancia in resta, e arriva a dire tutto e il contrario di tutto pur di sostenere la causa “buonista” dell’immigrazione selvaggia. Attacca.batte. Declina i dati e legge le cifre alla abbisogna. Ma, soprattutto, offende indiscriminatamente e s’infuria esageratamente. Insomma, delira letteralmente. Così ieri, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, alla presenza di un contrariato Paolo Del Debbio, il fedelissimo di Renzi ha inscenato il suo solito copione: stavolta ...

