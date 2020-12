Marani: “L’Inter ha preso Conte per vincere il campionato: è il migliore in questo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Marani sulla scelta dell’Inter di affidarsi a Conte Uscita dalla Champions e dalle coppe europee, per l’Inter non resta che concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di centrare lo Scudetto. Sulla squadra nerazzurra e su Conte, ne ha parlato Matteo Marani, giornalista di Sky Sport. “Lo scudetto è l’obiettivo chiesto ad Antonio Conte. Critiche legittime per come è andata in Champions, Conte preso non per la Champions che al massimo è arrivato ai quarti, ma per il campionato è l’allenatore migliore. Ora lo deve dimostrare, Vidal ha fatto bene a dirlo, inutile girarci intorno. L’Inter ha due partite difficili, Cagliari e Napoli, bisogna vedere il contraccolpo dopo la Champions”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)sulla scelta dell’Inter di affidarsi aUscita dalla Champions e dalle coppe europee, per l’Inter non resta che concentrarsi sulcon l’obiettivo di centrare lo Scudetto. Sulla squadra nerazzurra e su, ne ha parlato Matteo, giornalista di Sky Sport. “Lo scudetto è l’obiettivo chiesto ad Antonio. Critiche legittime per come è andata in Champions,non per la Champions che al massimo è arrivato ai quarti, ma per ilè l’allenatore. Ora lo deve dimostrare, Vidal ha fatto bene a dirlo, inutile girarci intorno. L’Inter ha due partite difficili, Cagliari e Napoli, bisogna vedere il contraccolpo dopo la Champions”. L'articolo proviene da ...

