L’Oroscopo di Velvet | settimana dal 14 al 20 dicembre 2020

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ARIETE ?? Cari amici Ariete, Venere sembra volervi mettere ad ogni costo i bastoni tra le ruote. Questatroverete ogni scusa per sospettare del partner e far polemica: ma non sarebbe meglio godersi il clima natalizio? TORO ?? Cari Toro, siete carichi di lavoro e, strano da dirsi nel vostro caso, la cosa inizia … L'articolo proviene daGossip.