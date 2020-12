LIVE Barcellona-Olimpia Milano 23-15, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio catalano a fine primo quarto (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Tap in offensivo di Brooks che trova anche il fallo di Davies. Subito timeout di Jasikevicius. FINISCE IL primo quarto! Barcellona partito fortissimo e Milano che ha saputo reagire, nonostante l’ultima tripla di Kuric. 23-15 Risponde il solito Kuric con la tripla frontale (sta tirando con oltre il 60% in stagione). 20-15 Tripla di Shields! 20-12 Un solo libero per Higgins. 19-12 Tap in offensivo di Hines. Un minuto alla fine del primo quarto 19-10 Un libero per Brooks. 19-9 Tripla strepitosa di Kuric. 16-9 Due punti facili di Hines. 16-7 Dentro il libero di Davies. 15-7 Pazzesco canestro di Davies che trova anche il fallo di Hines. 13-7 Schiacciata di Davies in libertà. 11-7 Tripla ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-17 Tap in offensivo di Brooks che trova anche il fallo di Davies. Subito timeout di Jasikevicius. FINISCE ILpartito fortissimo eche ha saputo reagire, nonostante l’ultima tripla di Kuric. 23-15 Risponde il solito Kuric con la tripla frontale (sta tirando con oltre il 60% in stagione). 20-15 Tripla di Shields! 20-12 Un solo libero per Higgins. 19-12 Tap in offensivo di Hines. Un minuto alladel19-10 Un libero per Brooks. 19-9 Tripla strepitosa di Kuric. 16-9 Due punti facili di Hines. 16-7 Dentro il libero di Davies. 15-7 Pazzesco canestro di Davies che trova anche il fallo di Hines. 13-7 Schiacciata di Davies in libertà. 11-7 Tripla ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - Kobanalk : Caano Eric spa il culo a Mary Rider dirta davanti al pubbl – Live shown prazione anale al sdalone erot di barcellona - fabiocavagnera : Ore 21, Barcellona vs Olimpia Milano. Sfida ricca di fascino al Palau, e per la squadra di Ettore Messina la parola… -