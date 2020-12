La carabiniera ricattata | “Voleva fare volantini con le immagini di lei nuda”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Mandami tue foto dove sei nuda o dico tutto a tua madre e ai tuoi superiori”. Così una giovaneè finita sotto ricatto di un uomo conosciuto in rete. La vicenda, che risale ad alcuni anni fa, è finita in questi giorni nelle aule del Tribunale di Torino, dove l’uomo è accusato dalla Procura di stalking, violenza privata e violenza sessuale aggravata, anche se i due non hanno mai avuto contatti fisici. Secondo l’accusa l’uomo, che per conquistarsi la fiducia della donna si era finto un suo collega carabiniere, l’avrebbe costretta a compiere atti sessuali contro la propria volontà, le foto hard che laera costretta ad inviare. Quindi, secondo i magistrati, virtualmente violentata. I ricatti erano incominciati quando la relazione, che era solo online, si era interrotta. Repubblica Torino racconta altri dettagli della vicenda: Nel ...