Juventus | ridotta la squalifica a Morata disponibile per il Genoa

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Contro ilil tecnico dellaAndrea Pirlo potrà disporre di Alvaro, al quale è stataladi una giornata. Il ricorso del club bianconero è stato accolto. "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale accoglie parzialmente e, per l'effetto, riduce la sanzione dellaa 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di 8.000 euro", si legge nel comunicato ufficiale.Il comunicato integrale"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto ...

