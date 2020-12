Juventus, accolto il ricorso per Morata: ci sarà contro il Genoa (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Juventus avrà a disposizione Alvaro Morata per la gara contro il Genoa: accolto il ricorso per la riduzione della squalifica La Juventus potrà contare su Alvaro Morata contro il Genoa: accolto il ricorso per la riduzione da 2 a 1 giornata di squalifica. «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. avverso la sanzione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laavrà a disposizione Alvaroper la garaililper la riduzione della squalifica Lapotrà contare su Alvaroililper la riduzione da 2 a 1 giornata di squalifica. «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Piero Sandulli Presidente Alfredo Maria Becchetti Componente relatore Daniele Cantini Componente Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata l’11 dicembre 2020, a seguito del reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 036/CSA/2020-2021 proposto dalla societàF.C. S.p.A. avverso la sanzione ...

Morata Martin Alvaro Borja seguito gara Benevento/Juventus del 28.11.2020 il seguente dispositivo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata ...

La Juventus avrà a disposizione Alvaro Morata per la sfida di domenica contro il Genoa. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il ricorso del club bianconero sulla squalifica di due giornate ai danni ...

La Juventus avrà a disposizione Alvaro Morata per la sfida di domenica contro il Genoa. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il ricorso del club bianconero sulla squalifica di due giornate ai danni ...