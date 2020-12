Il virologo Robert Gallo scettico sul vaccino: l’immunità potrebbe non durare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il virologo Robert Gallo – tra gli scopritori del virus dell’Aids – si dichiara scettico sul vaccino anti Covid. l’immunità, secondo l’esperto, potrebbe non essere duratura. Da qualche giorno in Gran Bretagna si è aperta la campagna vaccinale e già si sono manifestate le prime reazioni allergiche tra coloro cui è stato somministrato il farmaco L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il– tra gli scopritori del virus dell’Aids – si dichiarasulanti Covid., secondo l’esperto,non essere duratura. Da qualche giorno in Gran Bretagna si è aperta la campagna vaccinale e già si sono manifestate le prime reazioni allergiche tra coloro cui è stato somministrato il farmaco L'articolo proviene da Leggilo.org.

MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Il virologo Robert Gallo, pioniere nello studio dell'Hiv, ha detto la sua sull'epidemia di coronavirus, sulla sua durata e… - pairsonnalitesF : Covid, il virologo Robert Gallo, scopritore dell'Hiv: «Il vaccino ci proteggerà per 6 mesi»: Robert Gallo, scoprito… - jackfollasb : Covid, il virologo Robert Gallo, scopritore dell'Hiv: «Il vaccino ci proteggerà per 6 mesi» - zazoomblog : Robert Gallo (virologo)- Preoccupato da durata immunità vaccino Covid - #Robert #Gallo #(virologo)-… - globalistIT : Le dichiarazioni del direttore dell'Institute of Human Virology presso la University of Maryland -