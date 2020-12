Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: la verità sul primo appuntamento (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessia Mancini e Flavio Montrucchio rappresentano insieme una delle coppie più solide e innamorate della televisione italiane. I due condividono la loro storia d’amore da ormai 18 anni e insieme hanno creato una bellissima famiglia insieme ai figli. Ma qual è il segreto della loro relazione così salda? Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: quasi 20 anni di storia d’amore Alessia Mancini ha esordito nel 1994 nel mondo dello spettacolo, quando a soli 16 anni, è apparsa in uno dei programmi tv più iconici della storia della televisione: Non è la Rai. Da lì è iniziata per lei una promettente carriera, che l’ha vista al fianco di Gerry Scotti in Passaparola, ma anche nei panni di velina di Striscia la Notizia. I fan la ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 dicembre 2020)rappresentano insieme una delle coppie più solide e innamorate della televisione italiane. I due condividono la loro storia d’amore da ormai 18 anni e insieme hanno creato una bellissima famiglia insieme ai figli. Ma qual è il segreto della loro relazione così salda?: quasi 20 anni di storia d’amoreha esordito nel 1994 nel mondo dello spettacolo, quando a soli 16 anni, è apparsa in uno dei programmi tv più iconici della storia della televisione: Non è la Rai. Da lì è iniziata per lei una promettente carriera, che l’ha vista al fianco di Gerry Scotti in Passaparola, ma anche nei panni di velina di Striscia la Notizia. I fan la ...

