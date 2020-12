Firenze, trovati resti umani saponificati in una valigia. Torna in mente la Saponificatrice di Correggio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un ritrovamento agghiacciante quello che ha visto protagonista il proprietario di un terreno situato a poca distanza di un penitenziario fiorentino. Il padrone del lembo di terra, che si trova nei pressi del carcere di Sollicciano, un quartiere della periferia sud ovest di Firenze, ha infatti trovato una strana valigia di modello rigido mentre puliva un fosso. Preoccupato dallo strano ritrovamento, l’uomo ha avvisato subito le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto. Le autorità hanno quindi verificato il contenuto della valigia, accertando che all’interno erano presenti dei resti umani in stato di saponificazione. Al momento non si riesce a stabilire se si tratti di un uomo o di una donna, dato che il cadavere è in avanzata decomposizione: l’impressione è che la ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un ritrovamento agghiacciante quello che ha visto protagonista il proprietario di un terreno situato a poca distanza di un penitenziario fiorentino. Il padrone del lembo di terra, che si trova nei pressi del carcere di Sollicciano, un quartiere della periferia sud ovest di, ha infatti trovato una stranadi modello rigido mentre puliva un fosso. Preoccupato dallo strano ritrovamento, l’uomo ha avvisato subito le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto. Le autorità hanno quindi verificato il contenuto della, accertando che all’interno erano presenti deiin stato di saponificazione. Al momento non si riesce a stabilire se si tratti di un uomo o di una donna, dato che il cadavere è in avanzata decomposizione: l’impressione è che la ...

