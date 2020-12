Dal 17 al 21 dicembre 48 Frecce Trenitalia in più (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 17 al 21 dicembre 48 corse in più delle Frecce di Trenitalia per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie: i nuovi orari Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce di Trenitalia dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Di queste 24 fermeranno anche a Firenze S.M.N., garantendo collegamenti veloci aggiuntivi fra il capoluogo toscano e Milano/Torino e Roma/Napoli/Reggio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 17 al 2148 corse in più dellediper agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie: i nuovi orari Saranno in tutto 48 le corse in più delledidal 17 al 21per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Di queste 24 fermeranno anche a Firenze S.M.N., garantendo collegamenti veloci aggiuntivi fra il capoluogo toscano e Milano/Torino e Roma/Napoli/Reggio… L'articolo Corriere Nazionale.

DPCgov : ?? Nella mappa le cumulate di precipitazioni registrate in Italia dal 4 all’8 dicembre. I dati pluviometrici più ril… - TeresaBellanova : Dal primo momento, sia nel confronto della Capidelegazione che in CdM, abbiamo detto quanto fosse poco opportuno e… - SkySport : BUFFA RACCONTA PELÉ Dal 15 dicembre su Sky Sport ? «Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è niente di più al… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Divieti #Covid_19 dal 21 dicembre, la fuga al Sud dei professori: «Scuole a rischio chiusura» - giuliog : RT @androm: un #Reminder degli #eventidigitalidanonperdere di oggi venerdì 11 dicembre: -